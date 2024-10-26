  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٠ م

الامارات تلتحق بركب المنددين بالعدوان الصهيوني على ايران

الامارات تلتحق بركب المنددين بالعدوان الصهيوني على ايران

أدانت دولة الإمارات بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وفي هذا السياق، تشدد دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

وكانت كل من السعودية وسلطنة عمان وباكستان وفصائل المقاومة الفلسطينية سبقت الامارات في ادانة العدوان الصهيوني الجديد على ايران .

/انتهى/

رمز الخبر 1950004

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات