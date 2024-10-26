مفتي أهل السنة في العراق: العدوان الصهيوني تهديد لأمن المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الشيخ الصميدعي قال: "ندين بشدة تصرفات الكيان الصهيوني من انتهاك للأجواء والسيادة العراقية وعبوره منها لشن هجوم على دولة جارة مثل إيران". وأضاف: "هذا العدوان يهدد أمن وسلامة المنطقة، وننتقد الحكومة ومنظومات الدفاع العراقية، حيث إن المتحدث الرسمي باسم قيادة القوة الجوية أعلن في تصريحات تلفزيونية أن الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى، وندعو السيد رئيس الوزراء إلى متابعة هذا الموضوع ومنع أي ضعف أو تهاون في مسألة تجعل العراق في موضع ضعف وتشكك".

وتابع الصميدعي قائلاً: "نسأل الله أن يحفظ العراق وأهله، وإيران وشعبها، وفلسطين، ولبنان، واليمن، وجميع شعوبنا".

واختتم مفتي أهل السنة في العراق بتلاوة الآية 111 من سورة آل عمران من القرآن الكريم، مشيراً إلى جبن وخوف اليهود في صدر الإسلام أثناء الحرب مع المسلمين، حيث يقول الله تعالى: *لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذىً ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُم يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ*

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