  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ م

الاركان الايراني: تصدينا لعدد كبير من صواريخ الكيان الصهيوني ومنعنا طيرانه من اختراق اجواءنا

الاركان الايراني: تصدينا لعدد كبير من صواريخ الكيان الصهيوني ومنعنا طيرانه من اختراق اجواءنا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيان حول العدوان الصهيوني، انه مع جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، تم اعتراض عدد كبير من الصواريخ ومنع طائرات العدو من دخول اجواء البلاد.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، قالت في بيان لها مساء اليوم السبت: قامت طائرات العدو الصهيوني، بشن عدوان سافر ومخالف للقوانين الدولية، صباح اليوم السبت .

واشارات الاركان الايرانية إلى ان الطائرات الصهيونية استخدمت الفضاء الموجود تحت تصرف الجيش الارهابي الأميركي في العراق، على بعد مائة كيلومتر من حدود إيران.

واضافت: الصواريخ التي أطلقها الكيان تحمل رؤوس متفجرة خفيفة تعادل حوالي خمس الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الإيرانية.

وتابعت: تم إطلاق هذه الصواريخ على بعض الرادارات الحدودية في محافظات إيلام وخوزستان وحول محافظة طهران، وتعرضت بعض المواقع لخسائر محدودة حيث تم إصلاح كامل هذه الخسائر في بعض المواقع والعمل جار على إصلاح البعض الآخر.

واكدت هيئة الاركان المسلحة، ان إيران تحتفظ بحقها القانوني والمشروع في الرد في الوقت المناسب.

رمز الخبر 1950032

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات