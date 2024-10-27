كاتب إنجليزي: الإيرانيون يسخرون من الهجوم الضعيف لـ"إسرائيل"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكاتب الإنجليزي باتريك وينتور أكد في مقاله بصحيفة "الغارديان" أن ضعف مستوى الهجوم الإسرائيلي على إيران دفع الإيرانيين إلى السخرية من هذا الهجوم.

وأضاف أن بعض النواب في البرلمان الإيراني طالبوا بردّ سريع على هذا الهجوم الإسرائيلي.

كما أشار وينتور إلى أن القرار في الظروف الحالية يعود للإيرانيين لتحديد كيفية الردّ على هذا الهجوم.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد تناولت أمس العدوان الصهيوني على إيران من زاوية مهمة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت أفضل من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.

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