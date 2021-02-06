اساس تقدم البلاد في تعزيز القدرات ودور الصناعة الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" اليوم السبت خلال مراسم تدشين خط الانتاج المكثف لصواريخ متطورة مضادة للجو تطلق من على الكتف ومصانع انتاج الوقود الجامد المركب لتوفير الوقود لجميع الصواريخ في المعارك البرية، قائلاً ان تجربة العقود الاربعة الزاخرة ببركة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد علمتنا بان الطريق الوحيد لتقدم البلاد وتحقيق الاهداف السامية للثورة الاسلامية هو تعزيز القدرات و دور الصناعة الدفاعية في انتاج الردع والاقتدار الدفاعي.

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