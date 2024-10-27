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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ ص

الرئيس الايراني يشيد بأداء القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن امام عدوان الكيان الصهيوني المجرم

الرئيس الايراني يشيد بأداء القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن امام عدوان الكيان الصهيوني المجرم

أشاد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان بأداء القوات المسلحة الايرانية في مواجه عدوان الكيان الصهيوني وقال: "أبناء إيران ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الرئيس الإيراني باداء القوات المسلحة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني على البلاد وعزى في استشهاد أربعة من أفراد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدوان الكيان الصهيوني، وكذلك استشهاد 10 من ضباط الشرطة والمجندين في مركز شرطة كوهركوه في تفتان.ثمن تضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وكتب الرئيس بزشكيان رسالة على حسابه في الفضاء الإلكتروني وقال: "لقد ضحى أبناء إيران بأرواحهم دفاعاً عن الوطن... أتقدم بالتعازي باستشهاد جنود الوطن إلى بواسل الجيش ومضحي الشرطة والأسر الكريمة والشعب البطل. ليعلم أعداء إيران أن هذا الشعب الشجاع يقف بلا خوف في الدفاع عن أرضه، وسيكون ردّه على أي حماقة بتدبير وذكاء".

/انتهى/

رمز الخبر 1950044

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