إندونيسيا تدين العدوان الصهيوني على إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان إندونيسيا ادانت بشدة العدوان الإسرائيلي على إيران، واكدت ان تصعيد واتساع نطاق هذه الصراعات يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية ويظهر استهتار إسرائيل التام بهذه القوانين.

وينبغي لجميع الأطراف ممارسة ضبط النفس قدر الإمكان والامتناع عن الأعمال التي قد تزيد من التوترات وتخلق المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وتؤكد إندونيسيا مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية لا يزال هو السبب الرئيسي للأزمة في الشرق الأوسط، وأن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وبناء على ذلك، تطلب إندونيسيا من مجلس الأمن الدولي الوفاء بمسؤوليته على أساس ميثاق الأمم المتحدة ووقف جميع أشكال العنف الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والهجمات ضد قوات اليونيفيل كما تؤكد إندونيسيا على أهمية الإجراء الذي يتخذه مجلس الأمن للنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.