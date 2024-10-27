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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٠٨ ص

عراقجي: عدوان الكيان الصهيوني على إيران لا ينفصل عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان

عراقجي: عدوان الكيان الصهيوني على إيران لا ينفصل عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان

قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم الإجرامي على المراكز العسكرية الإيرانية باعتباره انتهاكا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر السيد عباس عراقجي صوراً لشهداء الجيش في الهجوم الأخير على المراكز العسكرية الإيرانية وكتب: "ندين بشدة الهجوم الإجرامي على المراكز العسكرية الإيرانية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. "

وأضاف: "إن أربعة من أبطال جيشنا ضحوا بحياتهم في التصدي لهذا الهجوم الجبان ".

وشدد هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى من جمهورية إيران الإسلامية على ما يلي: إننا نحتفظ بحقنا الكامل في الرد بشكل مناسب على هذا العدوان، الذي لا يمكن فصله عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإراقة الدماء في لبنان.

وفي النهاية أكد: على العالم أن يتحد ضد هذا التهديد المشترك للسلم والأمن الدوليين.

/انتهى/

رمز الخبر 1950038

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