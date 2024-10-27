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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠٣ ص

أحدث جدارية سياسية على ساحتى ولي عصر وفلسطين بطهران: "طوفان آخر قادم" و"المتقنون للحرب امام دعاتها"

أحدث جدارية سياسية على ساحتى ولي عصر وفلسطين بطهران: "طوفان آخر قادم" و"المتقنون للحرب امام دعاتها"

تم الكشف عن احد جدارية في ساحة ولي عصر وساحة فلسطين كتب على الاول "المتقنون للحرب امام دعاتها" وعلى الثاني "طوفان آخر قادم" بالعبرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الكشف عن جدارية ساحة ولي العصر (ع) في أحدث تصميم لها مع صورة للمواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب النص الذي يقول: "المتقنون للحرب امام دعاتها".

أحدث جدارية سياسية على ساحتى ولي عصر وفلسطين بطهران: "طوفان آخر قادم" و"المتقنون للحرب امام دعاتها"

وعلى جانب واحد من هذه الصورة، نقش صورة الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد باقري وعلى الجانب الآخر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

كما تم الكشف عن احدث جدارية ساحة فلسطين، التي تجعل من إنجازات محور المقاومة وجرائم الكيان الصهيوني السيئ السمعة موضوعاً لتصاميمها وجدارياتها، حيث كتب عليها باللغة العبرية: "طوفان آخر قادم".

أحدث جدارية سياسية على ساحتى ولي عصر وفلسطين بطهران: "طوفان آخر قادم" و"المتقنون للحرب امام دعاتها"

يذكر انه إثر الهجمات العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على بلادنا فجر يوم السبت، استشهد 4 جنود من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء تصديهم لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم دفاعاً عن أمن الوطن ومنع الإضرار بالشعب ومصالح إيران الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950051

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