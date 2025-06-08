استعداد طهران لاحتفال الغدير وضيافة ال 10 كيلومتر؛ 2400 موكب موزعة على طول المسار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام للأمن وإنفاذ القانون في محافظة طهران: في إطار الاستعداد لإقامة احتفال عيد الغدير وضيافة العشرة كيلومترات الكبير يوم السبت المقبل، عقدت اللجنة الأمنية لهذه المناسبة الشعبية اجتماعًا، واتخذت القرارات اللازمة.

واضاف: وفقًا لإعلان منظمي احتفال غدير العشرة كيلومترات، سيبدأ الاحتفال الساعة الرابعة عصر يوم السبت 14 يونيو/حزيران، من ساحة الإمام الحسين (عليه السلام) إلى ساحة ازادي. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ إجراءات أمنية وقضائية وخدمية شاملة لضمان سير هذه المراسم بانسيابية تامة.

واشار إلى انه سيتم توزيع 2400 موكب على طول المسار. يجب أن يكون لكل موكب تصريح رسمي، ويجب نشره عند مدخل الموكب حتى يمكن إجراء الرقابة والإشراف بشكل صحيح.