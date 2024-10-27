وزير الخارجية الإيراني: تلقينا إشارات حول احتمال شن عدوان صهيوني .. نحتفظ بحقنا في الرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في تصريح حول مقدار المعلومات التي توفرت لايران حول العدوان الصهيوني: تلقينا إشارات حول احتمال وقوع هجوم منذ المساء الذي سبق الهجوم، مما جعلنا متأكدين من الأمر.

واضاف: كنا نتبادل الإشارات والأخبار بانتظام مع أصدقائنا في القطاع العسكري، مؤكدا ان جهود إيران بكل أبعادها تتم بالتنسيق الكامل مع الميدان والدبلوماسية وتجبر الأعداء على إعادة النظر في سياساتهم.

كما اشار عراقجي: لم تكن الضربات كما أعلنوا عنها وقامت قواتنا العسكرية بمقاومة جيدة واستشهد على هذا الطريق عدد من العسكريين، مؤكدا ان ايران تحتفظ بحق الرد على عمل الكيان الصهيوني، وسيتم ذلك في الوقت المناسب.

وفي اشارة إلى ان لا نحتاج إلى دول وسيطة لتبادل الرسائل مع أمريكا، والسفارة السويسرية في طهران تقوم بذلك، قال عراقجي: وزراء الخارجية الذين اتصلوا بنا بعد هجوم الكيان الصهيوني تشاوروا وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الراهنة في المنطقة

واضاف: الوضع في المنطقة لا يزال حرجاً واستمرار هذه المشاورات أمر طبيعي تماماً.

واكد: الأوروبيون تعاونوا مع الكيان الصهيوني ومتواطئين في جرائمه ، وان الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية وعسكرية وسياسية وقانونية للكيان الصهيوني.

وتابع: تبني الأوروبيين موقفاً مزدوجاً فيما يتعلق بالهجوم على إيران كان متوقعاً ولم يكن بمثابة مفاجأة لنا.

وشدد عراقجي ان الجزر الثلاث تابعة لإيران وستبقى كذلك إلى الأبد، وليس لدينا أي مجاملة مع أحد في هذا الشأن.