عراقجي: المنطقة تعيش في وضع حذر بسبب العدو الصهيوني...فؤاد حسين: نرفض استغلال الأجواء العراقية للحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد لقاء جمعهما في بغداد.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال هذا المؤتمر: "المنطقة تعيش في مرحلة نزاعات وجذورها تعود إلى العدو الصهيوني والتي قد تتطور إلى حرب شاملة".

وأكد عراقجي: "نريد السلام ونتطلع لسلام عادل في غزة ولبنان ويجب وقف العدوان الصهيوني ضدهما ووقف إطلاق النار"، مبينا: "للأسف المجتمع الدولي لا يهتم ما يكفي بما يجري في غزة ولبنان".

وأضاف عراقجي " نستمر في محاولاتنا لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا". وعبّر الوزير الإيراني عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي هجوم ضد إيران، مؤكدًا أن المباحثات مع المسؤولين العراقيين تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعلق بالمنطقة.

كما قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين بدوره في هذا المؤتمر: "المنطقة وبلدانا تواجه تحديات مصيرية حيث يتواصل العدوان على غزة ولبنان"ـ مضيفا: "ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب وإن القرار خاضع للدولة بسلطاتها الثلاث".

وتابع: "ندعو جميع الدول المؤثرة والمعنية إلى العمل لوقف الحرب في غزة ولبنان"ـ مؤكدا: "الحكومة العراقية تحذر من توسيع رقعة الحرب في المنطقة، و نرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب".

وأشار الى "أننا نسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة".

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