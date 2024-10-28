تجارة إيران مع جيرانها تنمو بنسبة 23% خلال 7 أشهر من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إعلان الجمارك الإيرانية، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار بنسبة 23% إلى 41.1 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران مع الدول المجاورة 64.5 مليون طن، أي بزيادة قدرها 16%.

وخلال هذه الفترة، كان أكبر حجم من التبادلات التجارية الإيرانية من حيث القيمة بين دول الجوار مع الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي.

وفي الأشهر السبعة من العام الجاري، بلغت تجارة إيران مع الإمارات 16.2 مليار دولار، وتركيا 9.9 مليار دولار، والعراق 7.6 مليار دولار، وباكستان 1.6 مليار دولار، وروسيا الاتحادية 1.5 مليار دولار.

ومن إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع الدول المجاورة في الأشهر السبعة من هذا العام، تم تخصيص 51.1 مليون طن بقيمة 20.2 مليار دولار أمريكي للصادرات إلى الدول المجاورة و13.4 مليون طن بقيمة 20.9 مليار دولار أمريكي للواردات من هذه الدول.

كان العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان وجهات التصدير الرئيسية الخمس لإيران بين الدول المجاورة.

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