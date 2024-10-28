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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٠٢ م

رئيس القضاء الايراني: الكيان الصهيوني سيتلقى ردًا قاسيًا

رئيس القضاء الايراني: الكيان الصهيوني سيتلقى ردًا قاسيًا

قال رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي إن الكيان الصهيوني والعصابة الإجرامية الصهيونية بسبب اعتدائها على سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية ستتلقى ردًا قاسيًا، وهذا الكيان المؤقت والمزيف سيدفع ثمن جرائمه بأشد العقوبات.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي صرَّح اليوم الاثنين، 28 أكتوبر، في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرًا إلى العدوان الصهيوني في الساعات الأولى من صباح السبت على سيادة إيران الإسلامية، أن الكيان الإجرامي والعصابة الإجرامية الصهيونية ستتلقى ردًا قاسيًا وستُحاسَب على جرائمها بأشد العقوبات.

وأضاف: أود هنا أن أقدم التعازي والتهاني باستشهاد عدد من رجال الجيش الإيراني البواسل الذين نالوا مرتبة الشهادة الرفيعة إثر هجوم الكيان الصهيوني على بعض المواقع العسكرية في بلادنا.

وتابع رئيس السلطة القضائية بالإشارة إلى استشهاد مجموعة من عناصر قوات الأمن في مدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وقال: بالتزامن مع شرور الكيان المؤقت الصهيوني في الاعتداء على سيادة إيران الإسلامية، قام الإرهابيون التابعون لأدوات الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والصهاينة المجرمين بارتكاب جريمة في مدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأسفرت عن استشهاد 10 من عناصر قوات الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم في خدمة الشعب.

وشدد قائلاً: نُعرب عن تعازينا وتقديرنا لاستشهاد هؤلاء الرجال الأبطال المدافعين عن أمن الشعب في جهاز الأمن العام، ونؤكد أننا سنتابع ونحاسب الجهات المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هذه الجرائم بأشد العقوبات. بالطبع، تم القضاء على بعض بعض المتورطين في جريمة سيستان وبلوشستان وتم والقبض على آخرين من خلال عمليات المطاردة، وستستمر هذه العمليات حتى إلقاء القبض على جميع العناصر المتورطة في الجريمة التي وقعت في مدينة تفتان.

/انتهى/

رمز الخبر 1950105

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