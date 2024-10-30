لأول مرة...اختيار شخص سني بلوشي لمنصب محافظ سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني في ختام اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاربعاء للصحفيين: "تم انتخاب منصور بيجار محافظا لسيستان وبلوشستان".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية مبينا: "أن السيد بيجار هو شاب سني بلوشي".

سبق لمنصور بيجار ان شغل منصب النائب التنسيقي للشؤون المدنية لمحافظ سيستان وبلوشستان ومدير عام المكتب الفني للمحافظة ورئاسة منظمة الهندسة في مدينة خاش .

الجدير بالذكر هذه هي المرة الاولى التي يتم اختيار شخص سني بلوشي كمحافظ لسيستان وبلوشستان.

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