لأول مرة...اختيار شخص سني بلوشي لمنصب محافظ سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني في ختام اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاربعاء للصحفيين: "تم انتخاب منصور بيجار محافظا لسيستان وبلوشستان".
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية مبينا: "أن السيد بيجار هو شاب سني بلوشي".
سبق لمنصور بيجار ان شغل منصب النائب التنسيقي للشؤون المدنية لمحافظ سيستان وبلوشستان ومدير عام المكتب الفني للمحافظة ورئاسة منظمة الهندسة في مدينة خاش .
الجدير بالذكر هذه هي المرة الاولى التي يتم اختيار شخص سني بلوشي كمحافظ لسيستان وبلوشستان.
/انتهى/
تعليقك