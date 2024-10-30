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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٨ ص

لأول مرة...اختيار شخص سني بلوشي لمنصب محافظ سيستان وبلوشستان

لأول مرة...اختيار شخص سني بلوشي لمنصب محافظ سيستان وبلوشستان

الحكومة الايرانية انتخبت لأول مرة شابا سنيا بلوشيا لمنصب محافظ سيستان وبلوشستان خلال اجتماعها اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني في ختام اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاربعاء للصحفيين: "تم انتخاب منصور بيجار محافظا لسيستان وبلوشستان".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية مبينا: "أن السيد بيجار هو شاب سني بلوشي".

سبق لمنصور بيجار ان شغل منصب النائب التنسيقي للشؤون المدنية لمحافظ سيستان وبلوشستان ومدير عام المكتب الفني للمحافظة ورئاسة منظمة الهندسة في مدينة خاش .

الجدير بالذكر هذه هي المرة الاولى التي يتم اختيار شخص سني بلوشي كمحافظ لسيستان وبلوشستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1950174

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