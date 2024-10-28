الجيش الايراني ينفي إحصائيات الصواريخ التي أطلقها الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد حسن أبوتورابي، نائب رئيس العلاقات العامة والإعلام في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفى تصريحات العقيد مختاري حول عدد الصواريخ التي أطلقها الكيان الصهيوني والتي تم ذكرها خلال مراسم تشييع الشهيد مهدي نقوي، وقال: "إن الإحصائيات حول عدد الصواريخ التي تم ذكرها في هذا الخطاب غير مؤكدة بتاتاً".

وأضاف قائلاً: "العقيد مختاري قد تقاعد من القوات البرية قبل عدة سنوات ولا يشغل حالياً أي منصب في الجيش ولا يملك وصولاً إلى المعلومات، ولذلك فإن تصريحاته غير مؤكدة".

وأكد أبوتورابي: "كما تم التأكيد في البيانات السابقة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، يجب متابعة الأخبار الرسمية المتعلقة باعتداء الكيان الصهيوني الأخير فقط من خلال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والإعلام الوطني. والمصدر الرسمي لنشر أخبار جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الموقع الرسمي AJA على الرابط www.aja.ir".

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