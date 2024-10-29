بالصور...تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيميت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان، في مسقط رأسهم، هم "بويا رحمت طلب"، "علي رضا آقاجاني" في رشت، و"هادي زارع باغبيدي" في يزد، و"إيمان درويشي" في مدينة كلالة بجرجان.



هذا واستشهد 10 من قوات الشرطة الايرانيين المدافعين عن الامن في البلاد خلال اشتباك مع ارهابيين مسلحين في منطقة جوهركوه بمدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان.



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.تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم .تشييع جثامين شهداء الهجوم الارهابي علي دورية الشرطة بمدينة تفتان في مسقط رأسهم