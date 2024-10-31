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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٨ ص

هجوم فاشل لإرهابيي جيش الظلم على مركز للشرطة في سيستان والشرطة تطاردهم

هجوم فاشل لإرهابيي جيش الظلم على مركز للشرطة في سيستان والشرطة تطاردهم

افشلت قوات الشرطة الايرانية لليلة الامس هجوما لعناصر جماعة جيش الظلم الارهابية على مركز للشرطة في مدينة "سرباز" في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان: "هاجم عناصر من جماعة جيش الظلم االارهابية، الليلة الماضية، مركز الشرطة في منطقة سركور بمدينة سرباز، وبعد ان تعاملت قوات الشرطة معهم بشكل حازم، لاذ الإرهابيون بالفرار".

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن جهود القبض على الإرهابيين مستمرة.

هذا وهاجم عناصر جماعة جيش الظلم الإرهابية 26 اكتوبر دورية الشرطة الايرانية والذي ادى الى استشهاد 10 من عناصر الشرطة لمدينة جوهر كوه في مدينة تفتان في آخر عمل إرهابي لها في سيستان وبلوشستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1950216

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