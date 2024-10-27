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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٣٩ م

الحرس الثوري يعلن القضاء على مجموعة ارهابية جنوب شرقي البلاد

الحرس الثوري يعلن القضاء على مجموعة ارهابية جنوب شرقي البلاد

اعلن مقر القدس التابع للقوات البرية بالحرس الثوري، القضاء على المجموعة الارهابية المنفذة للحادث الارهابي الاخير في مدينة تفتان (بمحافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح البيان الصادر عن ،مقر القدس التابع للقوات البرية بالحرس الثوري، انه "علي خلفية الحادث الارهابي في مدينة تفتان الذي ادى الى استشهاد 10 من قوات الامن الداخلي، تمكنت الوحدات التابعة لمقر القدس بالتعاون مع القوات الاستخباراتية لوزارة الامن في سيستان وبلوشستان، من خلال عملية باستخدام الطيران المسير، القضاء على 4 عناصر تابعة للزمر الارهابية.

واضاف هذا البيان، انه تم في هذه العملية تحديد هوية 4 عناصر ارهابية اخرين ومطاردتهم والقبض عليهم، فضلا عن اصابة عدد اخرين منهم.

واكد البيان الصادر عن مقر القدس في سيستان وبلوشستان، على مطاردة جميع الارهابيين الهاربين من العدالة لغاية القبض عليهم.

رمز الخبر 1950074

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