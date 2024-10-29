مقتل 4 من جنود وضباط الاحتلال في جباليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة".



والقتلى هم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا هم:



الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، ضابط مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.



الرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.



الرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، مقاتل في الوحدة 888، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.



الرقيب ناور حيموف، 22 عاما، مقاتل في الوحدة متعددة الأبعاد، سقط في المعركة في شمال قطاع غزة.



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