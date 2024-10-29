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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٢٥ م

عراقجي: أوروبا ليست سوى رمزاً للنفاق

عراقجي: أوروبا ليست سوى رمزاً للنفاق

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بشأن اعدام متزعم زمرة تندر الإرهابية، طارحا بعض التساؤولات حول اجراءات الاتحاد الاوروبي لوقف الابادة الجماعية في غزة ولبنان، مؤكدا ان اوروبا ومن خلال ازدواجية معاييرها ليست سوى رمزا للنفاق.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في تدوينة عبر حسابه على منصة اكس، ردا على مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: أحب أن أصدقك عندما تقول إن الحياة والكرامة الإنسانية يجب أن تُصان. المشكلة هي أن زملاءك الأوروبيين يدعمون بلا خجل الإبادة الجماعية في غزة و لبنان.

وتسائل وزير الخارجية: ماذا فعل الاتحاد الأوروبي لوقيف قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة؟ ، وماذا فعل الاتحاد الأوروبي لانهاء تهجير 1.5 مليون لاجئ في لبنان واعادتهم إلى ديارهم؟ ، ماذا فعل الاتحاد الأوروبي لتعويض أسر القتلى على يد جمشيد شارمهد؟

مضيفا: إذا لم يكن لديك اجابة، فينبغي ان يقال ان أوروبا ليست سوى رمزا للنفاق.

رمز الخبر 1950157

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