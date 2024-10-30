  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٨ م

وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك مجموعة ارهابية تابعة للكيان الصهيوني

وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك مجموعة ارهابية تابعة للكيان الصهيوني

اعلنت وزارة الامن الايرانية عن تفكيك مجموعة ارهابية انفصالية تابعة للكيان الصهيوني كانت تنوي الدخول الى البلاد.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن منتسبو وزارة الامن خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة ارهابية انفصالية تابعة للكيان الصهيوني والتي كانت تنوي الدخول الى البلاد.

وكانت هذه المجموعة الانفصالية تهدف الى اثارة الاضطرابات واعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الامن والانتقال من اقليم كردستان العراق، الى محافظة اذربايجان الغربية الايرانية (شمالي غرب) وبناء خلايا، لكنه تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها الى البلاد.

وفي ضوء عمليات منتسبي وزارة الامن، لقي احد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الارهابية حتفه، والقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الاسلحة التي كانت بحوزتهم.

رمز الخبر 1950202

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات