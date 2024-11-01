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٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٠٥ م

رئيس جمهورية داغستان يزور إيران قریبا

رئيس جمهورية داغستان يزور إيران قریبا

سيقوم رئيس جمهورية داغستان بزيارة الى طهران قریبا.

وأفادت وكالة مهر للأنياء، انه سيزور رئيس جمهورية داغستان طهران قريبا.

وفي لقاء مع السفير الإيراني لدى روسيا، قبل رئيس داغستان دعوة السفير لزيارة طهران.

وأكد رئيس داغستان خلال هذا اللقاء المسار المتنامي للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1950249

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