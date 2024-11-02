اطلاق قمرين صناعيين إيرانيين بحاملة الأقمار الصناعية الروسية سويوز في 5 نوفمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إرسال قمرين صناعيين من صنع القطاع الخاص في بلادنا باسم "كوثر والهدهد" إلى روسيا يوم الجمعة 11 أكتوبر من الشهر الجاري، ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر سيتم إطلاقهما إلى الفضاء بواسطة حاملة الأقمار الصناعية الروسية سويوز.

ويعد هذا الإطلاق المحاولة الأولى لقطاع الفضاء الخاص في البلاد لإنتاج وإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وهو ما يعتبر خطوة جادة في صناعة الفضاء الإيرانية.

والقمر الصناعي كوثر ذو مهمة الزراعة ورسم الخرائط الدقيقة والقمر الصناعي الهدهد ايضا قمر صناعي لإنترنت الأشياء وحاليا جاهزان للإطلاق.

وبدأ صناعة قمر كوثر في عام 2019، كما تم تصميم وصناعة قمر الهدهد الصناعي وهو نتيجة استخدام التقنيات المتقدمة المستخدمة في "كوثر"، في فترة زمنية قصيرة وفي عام واحد فقط سنة. النقطة المهمة هي أن هذين الإنجازين الكبيرين تم تحقيقهما من قبل مجموعة من الشباب الإيرانيين الذين يبلغ متوسط أعمارهم 25 عامًا في إحدى شركات التكنولوجيا الإيرانية في القطاع الخاص.

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