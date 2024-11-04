سفير إيران لدى روسيا يعلن عن إطلاق قمرين صناعيين بواسطة منصة إطلاق روسية يوم غد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم جلالي سفير إيران لدى روسيا، على شبكة "إكس" الاجتماعية: يواصل القمران الصناعيان الإيرانيان "كوثر" و"الهدهد"، تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين إيران وروسيا، وان يوم الثلاثاء. 5 نوفمبر الساعة 2:48 صباحًا بتوقيت طهران، سيتم وضعهما في مدار على بعد 500 كيلومتر من الأرض بواسطة حاملة الأقمار الصناعية "سويوز".

تم تصميم وبناء هذين القمرين الصناعيين من قبل نخبة من الشباب الإيرانيين التابعين لشركة المعرفة "اميد فضا" وهما جاهزان للإطلاق بدعم من نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد في مؤسسة المعرفة ومنظمة الفضاء الإيرانية وسفارة جمهورية إيران الإسلامية في روسيا.

ومن المأمول أن مع إطلاق هذين القمرين الصناعيين، سيتم اتخاذ الخطوة الأولى في دخول القطاع الخاص في جمهورية إيران الإسلامية إلى مجال الفضاء بشكل حازم وثابت.

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