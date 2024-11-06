القمران الصناعیان "هدهد" و"كوثر" يرسلان اولى معلوماتهما إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا كاظم جلالي، عن استقبال الإشارات الأولى من قمرين صناعيين للقطاع الخاص هما "هدهد" و"كوثر" من مدار الأرض.

وفي معرض تهنئته المجتمع العلمي الإيراني، كتب جلالي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "بعد ساعات من اطلاق الناجح للقمرين الصناعيين كوثر وهوهد الى مدار 500 كيلومتر، قبل لحظات تم استقبال أول إشارات القياس عن بعد لهذين القمرين الصناعيين في المحطات الأرضية المحلية الموجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع السفير الإيراني: "أهنئ هذا النجاح الكبير للمجتمع العلمي والخبراء المتحمسين والقادرين في بلادنا، بما في ذلك شركة أوميدفضا، وكذلك لكل ناشط في مجال التكنولوجيا، وآمل أنه مع التطور المتزايد للتعاون التكنولوجي الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، دعونا نشهد هذا النوع من الأخبار السارة أكثر فأكثر؛ وبالطبع فإن هذا الأمر يتطلب جدية أكبر من المؤسسات الحاكمة والداعمة في مجال التكنولوجيا".

وفي وقت سابق، أعلن "حسين شهرابي"، الرئيس التنفيذي لشركة أوميدفضا، عن نجاح استقبال الإشارات الأولى من القمر الصناعي "هدهد".

وفي صباح يوم الثلاثاء، تم بنجاح إدخال قمرين صناعيين إيرانيين، كوثر وهدهد، إلى جانب 51 قمرًا صناعيًا آخر من القاعدة الفضائية الروسية وحاملة الأقمار الصناعية سويوز، إلى مدار يبلغ طوله 500 كيلومتر.

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