رئيس منظمة الفضاء الايرانية: سنطلق سبعة أقمار صناعية خلال العام المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، قال في تصريح له اليوم الثلاثائ، كانت عملية إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" ثاني عملية إطلاق في عام 1403 (بدأ 21 مارس 2024) وقد تم تنفيذها بنجاح.

وأضاف، أما الإطلاق الأول فكان في شهر سبتمبر حيث تم إطلاق القمر الصناعي "جمران" بنجاح، وأغلب الاختبارات التي أُجريت عليه كانت ناجحة، ويمكن العثور على تقرير مفصّل على موقع المنظمة.

وتابع، بالمجمل، من المتوقع أن يتم تنفيذ ما بين خمس إلى سبع عمليات إطلاق دولية باستخدام حاملي الأقمار الصناعية "سيمرغ" و"قائم" حتى نهاية العام ( ينتهي 20 مارس 2025).

/انتهى/