مفاوضات رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مع الـAFC و الفيفا لاستعادة حق استضافة المباريات في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسابقات كرة القدم الوطنية والدولية تُستكمل في آسيا بينما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة المباريات التي كان من المقرر إجراؤها في إيران على أرض محايدة، بعد التوترات مع الكيان الصهيوني.

نتيجة لذلك، اضطر المنتخب الإيراني وأندية استقلال وبرسبوليس إلى الانتقال إلى الإمارات لاستضافة مبارياتهم، كما نقل ناديا سپاهان من أصفهان وتراكتور من تبريز استضافتهما إلى قطر لخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2.

يُشار إلى أن مهدی تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، الذي زار كوريا الجنوبية للمشاركة في حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين في آسيا، عقد لقاءات مع الشيخ سلمان، رئيس الـAFC، وجياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في محاولة لإقناع الـAFC بعودة الاستضافة إلى إيران، خاصة بعد استئناف الرحلات الدولية في الأجواء الإيرانية. ولكن ورغم هذه الجهود، لا يزال الاتحاد الآسيوي مصراً على قراره بإقامة مباريات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي ودوري أبطال آسيا 2 على أرض محايدة. ومع ذلك، سيتم عقد اجتماع في شهر نوفمبر لمراجعة إمكانية استضافة إيران للمباريات مجدداً.

بناءً عليه، سيستضيف فريق برسبوليس يوم الاثنين فريق الغرافة القطري في دبي، وسيواجه تراكتور فريق روشن من طاجيكستان وسباهان فريق الشارقة الإماراتي في الدوحة. تجدر الإشارة إلى أن استقلال طهران سيكون ضيفاً على الهلال السعودي في الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

/انتهى/