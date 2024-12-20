وفق احدث تصنيف للفيفا... إيران في المركز الـ 2 آسيويا والـ 18 عالمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا التصنيف، الذي هو الاخير للفيفا في العام الجاري 2024، تحتل منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، المراكز من الأول إلى العاشر.



وفي آسيا حلت في المقدمة منتخبات؛ اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، العراق، أوزبكستان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، على التوالي.



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