  1. إيران
  2. الرياضة
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٠٨ م

وفق احدث تصنيف للفيفا... إيران في المركز الـ 2 آسيويا والـ 18 عالمياً

وفق احدث تصنيف للفيفا... إيران في المركز الـ 2 آسيويا والـ 18 عالمياً

حافظ منتخب إيران على المركز الثاني آسيويا والثامن عشر عالميا في أحدث تصنيف اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا التصنيف، الذي هو الاخير للفيفا في العام الجاري 2024، تحتل منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، المراكز من الأول إلى العاشر.

وفي آسيا حلت في المقدمة منتخبات؛ اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، العراق، أوزبكستان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، على التوالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1952029

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات