حماس: مقترحات الهدنة لا تتضمن وقفا للعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، اكد في تصريح صحفي اليوم السبت، "نتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".

واضاف: مقترحات الهدنة لبضعة أيام " ما هى إلا ذر للرماد على العيون، فهي لا تتضمن وقفًا للعدوان ولا انسحابًا ولا عودة للنازحين" .

وأوضح أن نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاءً لاستمرار عداونه.

وأشار إلى أن لعبة تبادل الأدوار بين العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، متواصلة في لبنان، كما هي في غزة.