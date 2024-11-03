رياضي إيراني يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الإسكواش بالسليمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن الرياضي الإيراني سبهر اعتمادبور، لأول مرة في العالم، من الفوز بميدالية ذهبية في الإسكواش.

وأقيمت هذه المسابقات في مدينة السليمانية وفي قاعة فندق جراند ميلينيوم.

وتألق المنتخب الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنافسة الدولية التي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق، والتي أقيمت بحضور مختلف دول المنطقة الآسيوية، حيث فاز سبهر اعتمادبور بالميدالية الذهبية في لعبة الإسكواش.

وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية هنأت أيضاً المنتخب الوطني للاسكواش بفوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

/انتهى/