لاعبة ايرانية تحرز لقب الوصيف في بطولة الاسكواش باليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بطولة العالم للسيدات للاسكواش في يوكوهاما باليابان كانت بطولة مهمة بلغت جوائزها 6 آلاف دولار، مع حصول نجمة إيرانية على المركز الثاني.

فرشته اقتداري التي شاركت في البطولة بمرتبة 263، تقبلت الهزيمة بنتيجة 3-0 أمام كومار من ماليزيا في المباراة النهائية واكتفت بالمركز الثاني ولقب الوصيفة.

وتغلب اقتداري على منافسيه من اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية ليصل إلى نهائي البطولة، ليصبح بذلك أول لاعبة تتأهل إلى نهائي بطولة بقيمة 6 آلاف دولار، وهو ما سيكون له بالتأكيد تأثير كبير على تحسين تصنيفه.

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