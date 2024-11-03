بقائي: يوم مقارعة الاستكبار نوع من التذكير بجهود الإيرانيين لرفض أي تدخل أجنبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي كتب على منصة اكس قائلا: أن اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار هو بمثابة تذكير بجهود الإيرانيين البطولية لرفض أي نوع من أنواع التدخل والهيمنة الأجنبية من اجل العيش بحرية وعزة وشرف.

وأضاف أن شعبنا لا يمكن ان ينسى تاريخ طويل واسود من التدخل الأميركي غير القانوني والمزعزع للاستقرار في إيران وخاصة انقلاب اميركا وبريطانيا في 18 اغسطس 1953 على اول حكومة إيرانية منتخبة وتأسيس الديكتاتورية الملكية ودعم أميركا الكامل لصدام حسين في الحرب المفروضة على إيران لمدة ثماني سنوات.

وأضاف مازالت الضغوطات الأميركية غير القانونية والظالمة مستمرة حتى هذا اليوم بما فيها العقوبات غير الإنسانية ودعم تمرد الكيان الصهيوني ومع ذلك تعلمنا كيف نعيش بعزة وكرامة ونحمي سيادتنا الوطنية ونحمي اراضينا وهذا يتطلب الاعتماد على الإمكانيات والقدرات الوطنية.

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