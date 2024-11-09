إيران تفند مزاعم التدخل في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن الادعاء بأن إيران تدخلت في محاولة لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وأشار المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية إلى اتهامات مماثلة في الماضي، والتي نفتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها، وقال إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي هو مؤامرة من قبل الكيان الصهيوني والجماعات المناهضة لإيران به هدف تعقيد الامور بين أمريكا وإيران.

وفي الوقت نفسه أكد بقائي، كما قيل من قبل، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الأمة الإيرانية.

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