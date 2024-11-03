العميد فدوي: عداء الأمريكان تجاهنا يتزايد كل يوم لكنهم لن يستطيعوا حتى تحقيق نصر واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي فدوي، أثناء حضوره مسجد جامعة شريف بمناسبة يوم الله، 3 نوفمبر: إن الإمام الخميني (رض) وصف يوم الاستيلاء على وكر التجسس بأنه الثورة الثانية. وبعد 45 عاماً، يتزايد عداء الأميركيين لنا يوماً بعد يوم، ولا ينقص هذا العداء، لكنهم لم يستطيعوا حتى تحقيق نصر واحد.

وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية هي المسؤولة عن الحرب مع إيران، وأضاف: إنهم يحاربوننا اقتصاديا منذ سنوات طويلة. وببركة 8 سنوات من الدفاع المقدس ودماء الشهداء، لم يجرؤوا على إطلاق سهم واحد باتجاه إيران. ولذلك بدأوا حرباً اقتصادية بالإضافة إلى حروب أخرى. وفي الحرب الاقتصادية، فإن وزير الخزانة الأميركي مسؤول أيضاً عن هذه الحرب، وهو الذي أعلن بوضوح على شاشة التلفزيون أننا لم نتمكن من تحقيق نصر من إيران منذ أربعين عاماً.

وقال: في السنوات الأخيرة، قام طلاب جامعة شريف بواجباتهم في تعزيز المجال العلمي للبلاد. في هذه السنوات الـ 45، قمنا بكل شيء، أينما قمنا بواجباتنا، كان الله في عوننا. وبفضل الله وأبناء بلدنا الذين يتمتعون بذكاء عالٍ تمكنا من الحصول على المعرفة المطلوبة.

كما أشار العمید فدوي إلى الاحداث الاخيرة في المنطقة وأكد: يجب أن نصبح أقوى كل يوم ويجب أن تعرف أين دورك وتلعبه بشكل صحيح. في الماضي، كان أحد طلاب شريف قد ذهب إلى أمريكا للدراسة بإصرار من والدته، وهناك اكتشف بمشروع يتعلق بالصواريخ ومقاتلات F16، وانسحب وعاد إلى البلاد. أقنع عائلته بالبقاء في إيران وحصل على الدكتوراه في جامعة شريف.

وقال العميد فدوي: "إن بعض الدول العربية لاتعلق على جرائم الكيان الصهيوني فحسب، بل تساعد أيضًا هؤلاء القتلة". هذه من عجائب الدنيا. واستشهد أكثر من 40 ألف شخص وفقد أكثر من 10 آلاف شخص، منهم 20 ألف طفل.

وتابع القول العميد فدوي: الثورة الإسلامية وحرس الثورة الإسلامية تدعم من يقف ضد الاعداء والباطل. وحسب المبدأ الثاني من الدستور اننا ندعم كل المضطهدين في العالم ونحارب الظالمين.

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