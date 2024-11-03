مستشار قائد حرس الثورة: عملية طوفان الأقصى أحبطت المخططات الصهيوأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية حجة الاسلام حسين طائب اعتبر ان عملية طوفان الأقصى احبطت المخطط الأميركي الإسرائيلي وألحقت الضرر بالأميركيين والإسرائيليين.

وأوضح أن كل جهود إسرائيل وأميركا كانت تهدف إلى خلق نزاع بين إيران ودول الجوار مع دول مثل السعودية وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن من التحليل الخاطئ القول إنه لو انتقمت إيران لاستشهاد هنية في وقت سابق لما اغتال الكيان الإسرائيلي الشهيد حسن نصر الله متابعا ان استراتيجية إسرائيل هي التصعيد في الحرب ومن يصعد في الحرب لم يعد يفكر في الردع لذلك اذا حاولت خلق سياسة ردع فهي للأمريكيين لان نتنياهو يريد تصعيدا في الحرب.

وتابع بعد ان نفذنا عملية الوعد الصادق 2 قامت إسرائيل على الفور بقصف مقر حزب الله والشيخ صفي الدين بـ 85 طنا من المتفجرات، مضيفا ان التسريع او التبطيء من سرعة الحرب هذا امر لا يمكن حسمه الا في الميدان.

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