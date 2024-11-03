منظمة الطيران المدني الإيراني: لا قيود على حركة الطيران في البلاد خلافاً للشائعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، اليوم الأحد، وجود أي قيود على حركة الطيران في البلاد، خلافاً للشائعات.

وأكّد عدم "وجود أي تعليمات جديدة بشأن إغلاق المجال الجوي الإيراني"، داعياً المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام.

ولفت يازرلو إلى أنّ مصدر هذه الشائعات هو مواقع التواصل الإسرائيلية، نافياً ذلك بقوة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت فرض إيران قيوداً على حركة الطيران في البلاد، ووجود تعليمات بشأن المجال الجوي الإيراني.

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