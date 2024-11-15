رضائي: نحن نستعد لعملية الوعد الصادق الثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجمع تشخيص مصلحة النطام في ايران، محسن رضائي صرح خلال مراسم تأبين الشهيد علي غيور اصلي في مدينة مشهد، أن بلاده "تجهز نفسها لعملية الوعد الصادق3 ردا على هجوم استهدف منشآت عسكرية إيرانية في أكتوبر الماضي من قبل الكيان الإسرائيلي

وقال رضائي نقوم بتحضير عملية الوعد الصادق الثالثة ضد الكيان الإسرائيلي، مضيفاً لقد هاجموا قنصليتنا في دمشق ونتيجة لذلك تم تنفيذ عملية الوعد الصادق 1، ثم تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران فقمنا بالرد من خلال عملية الوعد الصادق 2، ومن ثم أطلق الكيان الصهيوني الصواريخ على إيران، لذلك نحن نستعد لعملية الوعد الصادق3.

ولفت رضائي إلى أن أمريكا وإسرائيل توصلتا إلى نتيجة مفادها أنهما لا تستطيعان إرسال قواتهما البرية إلى إيران كما هو الحال في غزة ولبنان، لذلك حاولوا مهاجمة مراكزنا جوا من جهة ومن جهة أخرى حشد المتظاهرين في إيران ضد النظام متابعا "صحيح أن هناك مشاكل اقتصادية، لكن العدو لا يستطيع أن ينزلنا من القمة.

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