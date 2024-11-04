إيران تصبح عضواً رسمياً في منظمة جويساي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والشؤون الدولية بمحكمة الحسابات، عقدت محكمة الحسابات في جمهورية إيران الإسلامية الاجتماع العام الأول لمنظمة حسابات الدول ذات نظام الإجراءات القضائية المعروف باسم جويساي الذي انعقد في باريس عاصمة فرنسا، وبتوقيعه على ميثاق هذه المنظمة، أصبح عضواً رسمياً فيها .

وشارك في الاجتماع المذكور علي محمد قولي ها، نائب مدير التنسيق والشؤون التنفيذية بمحكمة الحسابات في البلاد، وأوضح خلال كلمته في الجمعية العمومية الهيكل والوضع القانوني لمحكمة الحسابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدستور وخاصة النظام القضائي في هيكل المحكمة.

وعلى هامش اللقاء عقد لقاء ثنائي مع السيد برونو دانتاس رئيس المنظمة الدولية لمحاكم المحاسبات ورئيس ديوان المحاسبة البرازيلي.

كما عقد محمد قولي ها اجتماعات مع رؤساء ديوان المحاسبة في دول المغرب العربي والإكوادور وفرنسا والسنغال وأنغولا وساحل العاج وغينيا وتركيا وجيبوتي وموريتانيا.

كما عقد لقاءات مع رؤساء لجان التدقيق في البرتغال وإيطاليا والنمسا وتشيلي وتشاد والجزائر وأكد على جهود رئيس ديوان المحاسبة في بلادنا في العهد الجديد لتطوير التفاعل والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

يتكون "تنظيم محاكم المحاسبات بنظام الإجراءات القضائية" من 45 محكمة محاسبية من جميع أنحاء العالم، والتي لديها إجراءات قضائية ومكاتب ادعاء. ومن الدول الأعضاء في هذه المنظمة ديوان محاسبة البرازيل، فرنسا، بلجيكا، الجزائر، النمسا، تشيلي، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، المغرب، بولندا، البرتغال، السنغال وتركيا.

في النظام الأساسي لهذه المنظمة، يعد الحفاظ على استقلال الأنظمة القضائية وتعزيزها، وخاصة النيابة العامة، للتعامل بشكل أكثر فعالية مع الانحرافات والانتهاكات المالية للحكومات، وزيادة الشفافية ومساءلة القطاع العام أمام ديوان المحاسبة، أمرًا ضروريًا.

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