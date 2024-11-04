العميد باكبور: العدو وراء الأعمال الإرهابية في جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية خلال كلمته في اجتماع رؤساء العشائر في مدينة زاهدان: "لدينا معلومات تفصيلية تفيد بأن أجهزة استخبارات العدو كلفت مجموعات إرهابية بزعزعة استقرار المنطقة من خلال عقد اجتماعات مختلفة في بعض دول المنطقة".

وتابع: "بالتزامن مع استشهاد العميد زاهدي في سوريا، وتنفيذ عملية الوعد الصادق، وعدوان الكيان الصهيوني على بلدنا و... الإرهابيون المرتزقة نفذوا عمليات ليست عرضية بأي شكل من الأشكا"ل

وشدد العميد باكبور: "ان الشخص الذي قتل أمس على يد قوات الاستخبارات الايرانية في سيستان وبلوشستان، هو أحد قادة المجموعات الإرهابية الذين يعتبرون من الأجانب".

هذا ونفذت يوم السبت 26 اكتوبر عناصر ارهابية هجوما على دورية الشرطة الايرانية في منطقة جوهركوه لمدينة تفتان في محافظة سيستان، حيث ادى الهجوم الى استشهاد 10 اشخاص من قوات الشرطة.

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