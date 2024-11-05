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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥١ ص

مقتل و اعتقال ۱۰ إرهابيين آخرين في جنوب محافظة سيستان و بلوشستان

مقتل و اعتقال ۱۰ إرهابيين آخرين في جنوب محافظة سيستان و بلوشستان

أعلن العميد شفا‌يي، نائب قائد مقر قدس للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني والمتحدث باسم مناورات "شهداء الأمن"، عن اعتقال ۶ إرهابيين ومقتل ۴ آخرين في عمليات مشتركة نفذتها وحدات العمليات البرية لحرس الثورة ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوى الأمن الداخلي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد شفا‌يي أعلن عن اعتقال 6 إرهابيين وتحييد 4 آخرين في عملية نوعية مشتركة لحرس الثورة وجهاز مكافحة الإرهاب في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، وذكر شفا‌يي أنه منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، تم اعتقال ۱۴ إرهابياً ومقتل ۸ آخرين ضمن إطار مناورات "شهداء الأمن" العملياتية.

وأشار أيضاً إلى اعتقال العناصر الرئيسية للجماعة الإرهابية المسؤولة عن استشهاد مدافعي الأمن في منطقة "گوهرکوه تفتان". كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية التي كانت بحوزة هؤلاء الإرهابيين.

وأكد شفا‌يي أن الجهود مستمرة للقبض على المتورطين في أعمال الشغب وزعزعة الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1950395

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