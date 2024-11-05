مقتل و اعتقال ۱۰ إرهابيين آخرين في جنوب محافظة سيستان و بلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد شفا‌يي أعلن عن اعتقال 6 إرهابيين وتحييد 4 آخرين في عملية نوعية مشتركة لحرس الثورة وجهاز مكافحة الإرهاب في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، وذكر شفا‌يي أنه منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، تم اعتقال ۱۴ إرهابياً ومقتل ۸ آخرين ضمن إطار مناورات "شهداء الأمن" العملياتية.

وأشار أيضاً إلى اعتقال العناصر الرئيسية للجماعة الإرهابية المسؤولة عن استشهاد مدافعي الأمن في منطقة "گوهرکوه تفتان". كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية التي كانت بحوزة هؤلاء الإرهابيين.

وأكد شفا‌يي أن الجهود مستمرة للقبض على المتورطين في أعمال الشغب وزعزعة الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان.

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