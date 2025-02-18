العميد باكبور يعلن عن هدف مناورات الرسول الاعظم (ص) 19 في جنوب غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد باكبور على هامش المناورات: "بدأت اليوم المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم (ص) الـ19، باعتبارها واحدة من أكبر مناورات هذه القوة، في منطقة واسعة للغاية في جنوب غرب البلاد".

وأضاف: "إن ما يميز هذه المناورات هو الهجمات المشتركة بمشاركة مختلف الوحدات والرتب المتخصصة، ومزيج من الهجمات المدفعية والمدرعة والطائرات بدون طيار والجوية".

وتابع العميد باكبور: "المرحلة الأولى من هذه المناورات نفذت على شكل مناورة أمنية قبل شهر في مدينة أزكله بمحافظة كرمانشاه، والمرحلة الثانية من هذه المناورات من الناحية العملياتية بدأت اليوم في جنوب غرب البلاد".

وأعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي أن هدف هذه المناورات هو تعزيز الجاهزية القتالية وتنفيذ تكتيكات جديدة وكذلك تقييم الأسلحة الجديدة لمختلف وحدات القوات البرية من الناحية العملياتية، قائلاً: "سيتم إجراء حجم كبير من نيران الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية في هذه المرحلة من المناورات".

وأضاف: "ستتضمن المرحلة الحالية من المناورات تنفيذ عمليات هبوط المروحيات، والتحميل، ونقل ناقلات الجند عبر الأنهار، ونشر أرتال القوات والمعدات، ومنع اختراق العدو، والكمائن وعمليات الغابات، فضلاً عن إطلاق النار الكثيف في الليل من قبل وحدات وفروع مختلفة من الحرس الثوري الإسلامي".

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