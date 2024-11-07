قائد في حرس الثورة: الوعد الصادق 3 سيكون اقوى وأشد من الوعد الصادق 1و2

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي فضلي، صباح اليوم الخميس، في حفل احياء 87 شهيداً من محافظة خراسان الجنوبية: "أن إخواننا السنة في غزة اليوم يدافعون عن الإسلام ضد الصهاينة بدمائهم".

وقال هذا القائد في حرس الثورة: " نحن ندافع عن الإسلام وجبهة المقاومة وهذا من واجبنا، وجبهتنا هي جبهة المحبة والتطوع".

وتابع: "اليوم، تغلغل الدفاع المقدس عن الإسلام والحقيقة في النفوس كافة، واصطف جميع الكفار ضد الإسلام بكل قوتهم ويثيرون الشك والرعب في قلوب بعض الناس".

واشار العميد فضلي الى عدوان الكيان الصهيوني على ايران واكد علي حتمية الرد على هذه الجريمة قائلا: "في عمليتى الوعد الصادق 1 و 2، فرضت إرادة النظام الإسلامي على العدو، وبإذن الله ردنا على الكيان الصهيوني من خلال عملية الوعد الصادق 3 سيكون اقوى واكثر حسما".

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