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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ م

اللواء سلامي: الشعب اللبناني سينتصر على الصهاينة بالتأكيد

اللواء سلامي: الشعب اللبناني سينتصر على الصهاينة بالتأكيد

قال القائد العام للحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" إن مقاتلي حزب الله في لبنان يقاتلون بروح عاشورائية، وشعب لبنان يقف صامدًا أمام الكيان الصهيوني الشرير، وبالتأكيد النصر سيكون حليف الشعب اللبناني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجری اللواء "حسين سلامي"، لقاءات منفصلة مع عائلات الشهداء رضا عواضه، معصومة كرباسي، وعلي حيدري.

وأشاد في هذه اللقاءات بهؤلاء الشهداء، قائلاً: إن استشهاد هؤلاء الشهداء عظيم جداً لأنه ربط بين البلدين وبجهود هؤلاء الشهداء والمقاتلين يصنع تاريخ جديد.

وقال: إن مقاتلي حزب الله في لبنان يقاتلون بروح عاشورائية، وشعب لبنان يقف صامدًا أمام الكيان الصهيوني الشرير، وبالتأكيد النصر سيكون حليف الشعب اللبناني.

وخاطب عائلات الشهداء كرباسي وحيدري قائلاً: "أنتم أناس أقوياء وقد رزقكم الله الثبات، والإيمان العميق، والمعرفة العالية".

وأشار إلى بداية الآية 78 من سورة الحج: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ..."، قائلاً: الله عزوجل اختار شهيدكم وعائلتكم، فالشهادة والجهاد ليسا اختياراً شخصياً، بل هما اختيار إلهي".

/انتهى/

رمز الخبر 1950368

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