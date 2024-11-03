الشعار الأصلي لمسيرة يوم الطالب هو "سائرون نحو القدس"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء "محمد رضا نقدي"، رئيس اللجنة المركزية "ليوم الله" ، أوضح تفاصيل برنامج المسيرة هذا العام، قائلاً انه ستكون هناك فعاليات مرافقة هذا الأسبوع، من ضمنها مراسم تكريم شهداء فاتحي "وكر التجسس"، وإحياء ذكرى الشهيد "وزوائي"، مع تنظيم معرض يُظهر طبيعة أمريكا في جميع أنحاء البلاد بالمدارس وداخل "وكر التجسس"، وسيستمر هذا المعرض لمدة شهرين. كما أشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ستقوم بنشر أرشيف من وثائق "وكر التجسس" والأفلام المتوفرة من ذلك الوقت، وستُبذل الجهود لنشر هذه الوثائق في العالم الافتراضي.

وأكد اللواء نقدي أن شعار مسيرة يوم الطالب هذا العام هو "السائرون نحو القدس". كما دعت لجنة تنسيق الإعلام الإسلامي يوم السبت الشعب الإيراني الواعي والمناهض للاستكبار للمشاركة الفعّالة في مراسم "يوم الله" ، لإعادة العهد مع قادة الثورة وشهدائها الأبرار، وللتعبير عن دعمهم الكامل لصمود وثبات جبهة المقاومة، وخاصة الشعب المظلوم والبطل في غزة وحزب الله في لبنان في مواجهة الصهيونية العالمية وأمريكا الشريرة.

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