ممثلية ايران لدى الامم المتحدة تنفي الادعاءات حول تجنيد ايرانيين لاغتيال مسؤولين في الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، رد اليوم الاثنين، على سؤال وسائل الإعلام الأمريكية بشأن الادعاء الأخير لمسؤولي التجسس في الكيان الصهيوني بأن إيران تقوم بالتجنيد والتعاون، مع اسرائيليين من اصل ايراني، بهدف جمع معلومات حساسة لشن هجوم صاروخي أو اغتيال مسؤولين في الكيان الصهيوني.

وقال ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: "إن هذا التقرير لا أساس لها من الصحة ومن غير المرجح منطقيا أن يكون صحيحا، لأنه من الطبيعي أن تكون حلقة الشبهة الأولى من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي هي المواطنين من أصل إيراني ثم المسلمين." ولذلك فإن المنطق السليم يملي أن تقوم أجهزة المخابرات الإيرانية بالذهاب باتجاه المواطنين غير الإيرانيين وغير المسلمين".