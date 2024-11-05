عراقجي يؤكد على العلاقات المميزة بين إيران وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد في حديث مع الصحفيين، إن في استمرار الرحلات الدورية إلى دول المنطقة، والتي تمت بسبب الوضع الحساس الحالي، نحن الآن سعداء أننا وصلنا إلى باكستان في المرحلة الأخيرة.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات خاصة متجذرة في الجوار، وروابط قديمة، وعلاقات شعبية واسعة النطاق، فضلاً عن روابط سياسية واقتصادية وثقافية واسعة النطاق.

وأكد عراقجي: علاقاتنا مع باكستان كانت دائما أخوية وودية، وسنحاول في هذه الرحلة استكشاف نطاق واسع من العلاقات المتبادلة والتعاون الشامل.

وأضاف: "سنناقش أيضًا خلال هذه الرحلة التطورات الإقليمية، بما في ذلك تهديدات الكيان الصهيوني والأزمة في المنطقة، وكيفية التعامل مع هذه التهديدات وخفض التوترات في المنطقة مع أصدقائنا الباكستانيين".

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، برئيس الوزراء شهباز شريف، والسيناتور إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، بالإضافة إلى الجنرال سيد عاصم منير قائد جيش البلاد في إسلام آباد.

وفي منتصف ديسمبر 2017، قام السيد عباس عراقجي بزيارة رسمية إلى باكستان بصفته النائب السياسي لوزارة الخارجية في بلادنا.

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