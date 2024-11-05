عراقجي: على أوروبا أن تصحح خطأها فوراً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عراقجي دعا الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن قراره بحظر الخطوط الجوية الإيرانية. وكتب في منشور له على منصة إكس: "لقد استهدف الاتحاد الأوروبي مؤخراً المسافرين العاديين سواء من الإيرانيين أو غير الإيرانيين بمنع شركات الطيران الإيرانية من دخول أوروبا".

وأوضح عراقجي أن "هذا الإجراء تم بناءً على ادعاء خاطئ وزائف بأن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا".

وأرفق وزير الخارجية الإيراني في منشوره فيديو لرئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن "حتى الرئيس زيلينسكي نفسه صرّح بوضوح أنه لم يتم تسليم أي صواريخ إيرانية إلى روسيا".

وختم عراقجي بقوله: "حان الوقت لأن يضع الاتحاد الأوروبي حداً لهذه المهزلة. استهداف المدنيين الإيرانيين بناءً على اتهام غير مؤكد هو عمل غير أخلاقي وخطأ يجب تصحيحه فوراً".

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