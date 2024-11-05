عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي مع الجنرال سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، أثناء حضوره مقر الجيش الباكستاني في روالبندي.

وحضر هذا اللقاء بعض كبار المسؤولين في قيادة الجيش الباكستاني، بالإضافة إلى السفير رضا أميري مقدم والعقيد محمد محسن شهابي الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان.

وبحث عراقجي والجنرال عاصم منير آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والأوضاع في المنطقة، وخاصة التعاون الدفاعي العسكري والأمن على الحدود المشتركة.

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني، السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في اجتماع العمل الثاني له في إسلام آباد اليوم، ثم يشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني.

كما سيلتقي برئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

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