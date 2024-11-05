بزشكيان: يجب تكريس الجهود لاستفادة جميع المواطنين الايرانيين من الاستثمارات الاجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نوّه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، بجهود الحكومة الهادفة الى انتفاع المواطنين جميعا من التداعيات الايجابية للاستثمارات الاجنبية؛ مؤكدا في تدوينة له على منصة اكس بهذا الشأن : ان الحكومة لن تعتمد اي مشروع قد يستفيد عدد قليل من ثماره، بينما يؤدي الى تضرر الكثيرين من ابناء الشعب.

واضاف الرئيس بزشكيان : يجب ان تُكرس جهودنا، في اطار الحكومة، على استفادة المواطنين كافة من نتائج الاستثمارات الاجنبية.

وختم رئيس الجمهورية تدوينته بالقول : لقد اوعزنا الى كافة الاجهزة المعنية بمتابعة هذه القضايا حتى التوصل الى النتائج المرجوة.